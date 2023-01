Schreiben an Politik und Gemeindeverwaltung : Feuerwehr hat große Sorgen um den Brandschutz in Alfter

Das Gerätehaus der Löschgruppe Alfter soll eigentlich durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Dazu könnte es aus finanziellen Gründen aber vielleicht nicht kommen. Foto: Axel Vogel

Alfter In einem Brief an Bürgermeister und Gemeinderat bringt die Alfterer Feuerwehr ihre große Sorge um den Brandschutz in der Gemeinde zum Ausdruck – aus einem konkreten Anlass. Das steht in dem Schreiben.