Gemeindefeuerwehrtag in Witterschlick Kameradschaft steht hier ganz weit oben

Alfter · Das Alfterer Gemeindefeuerwehrfest wurde am Wochenende in Witterschlick abgehalten, wo die Jugendfeuerwehr ihr 60-jähriges Bestehen feierte. Um den Nachwuchs wird heutzutage besonders geworben und das funktioniert in Alfter ziemlich gut.

19.08.2024 , 16:46 Uhr

Schläuche ausrollen, Adapter anlegen, alles richtig machen und das auch noch im Laufschritt: Die Witterschlicker Feuerwehrjugend zeigt beim Leistungsnachweis, was sie schon gelernt hat. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp