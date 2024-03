Theater im Wald Mit der Alfterer Freilichtbühne in die magische Welt von Oz

Das erfolgreiche Dolmetscherprogramm für Gebärdensprache wird für dieses Jahr auf zwei Termine ausgebaut: den 7. Juli und den 8. September, unterstützt von Aktion Mensch. Für die öffentliche Generalprobe am 29. Juni gilt noch: Pay what you want. „Durch die Möglichkeit, den eigenen Preis festzusetzen, wollen wir auch Leute ansprechen, die sich den normalen Ticketpreis nicht leisten können“, erzählt Thomas Lehnen. Die Tickets für die übrigen Termine gibt es im Vorverkauf über www.freilichtbuehnealfter.de oder bei Gabi’s Fotowelt, am Herrenwingert 14, ab 25. Mai. Die Preise für Kinder sind zehn Euro, für Erwachsene 15 Euro.