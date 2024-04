Familienbetrieb Forster in Alfter Sie pflanzen, gärtnern und bauen seit 1950

Einen Garten, der keine Pflege benötigt, den gibt es nicht, wissen August und Mathias Forster. Vater und Sohn führen den Garten- und Landschaftsbau-Betrieb Forster in Alfter. Sie pflanzen Bäume, legen Teiche an, und gestalten Gärten im Raum Bonn und Köln. „Wir versuchen immer, hier in der Region zu bleiben, es kommt aber vor, dass wir für einen Auftrag weiter wegfahren – zum Beispiel nach Koblenz“, so der Junior-Chef, Mathias Forster.