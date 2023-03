Geparkte Autos behindern Rettungskräfte Probefahrt in Alfter mit dem Löschfahrzeug

20 Zentimeter können schuld dran sein, dass Lebensretter nicht rechtzeitig eintreffen. So groß war kürzlich auf der Blechstraße in Gielsdorf der Abstand zwischen dem Außenspiegel eines geparkten Autos und einem Löschfahrzeug der Gielsdorfer Löschgruppe, das diese Engstelle passieren wollte – in diesem Fall glücklicherweise nur zur Kontrolle. Regelmäßig durchgeführt, sollen diese Kontrollen der Feuerwehr ermöglichen, im Einsatzfall ohne Behinderungen durch geparkte Autos zum Brandort oder zur Unfallstelle zu gelangen. Der 16-Tonner der Feuerwehr ist mit seiner Breite von 2,55 Meter kein schlankes Fahrzeug.