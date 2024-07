Historie in Alfter Was der neue Geschichts-Rundweg über Oedekoven verrät

Carlos Pancho und Patrick Beuters wohnen an einem historischen Ort im Alfterer Ortsteil Oedekoven. Denn in der Staffelsgasse 50 stand früher die 1794 erbaute und in den 70er Jahren abgerissene Bürgermeisterei des Dorfes. Seit Freitag erinnert ein Schild an der Außenwand des Wohnhauses an die Historie des früheren Verwaltungsgebäudes, ein Foto zeigt, wie es früher einmal dort ausgesehen hat. Es ist die erste von insgesamt zehn Stationen eines historischen Rundweges, die der Heimat- und Naturschutzverein Oedekoven um den Vorsitzenden Detlef Nath in den nächsten Wochen auf den Weg bringt.