Neuer Krimi der Alfterer Autorin Anja Eichbaum Wenn die Polizei-Psychologin sich in den Reporter verknallt

Man könnte glauben, die Ideen gingen der 60-Jährigen irgendwann einmal aus. Doch das ist nicht Eichbaums Problem. „Ich bin ein neugieriger Mensch, interessiere mich für alles“, sagt die Autorin. Sie sei außerdem eine Vielleserin „Von Kind an habe ich alles gelesen, was mir in die Finger kam.“ Und die Themen, denen sie in der Zeitung oder in den sozialen Netzwerken begegnet, sind immer potenzielle Anregungen für ihre Buchprojekte.