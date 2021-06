Deckel wurde ausgehoben : Autofahrerin fährt über offenen Gullyschacht in Alfter

Autofahrerin fährt über offenen Gullyschacht in Alfter

Unbekannte haben in Alfter einen Gullydeckel ausgehoben. (Symbolfoto) Foto: dpa

Alfter Unbekannte haben in Alfter einen Gullydeckel ausgehoben. Eine Autofahrerin ist über den offenen Schacht gefahren, das Auto wurde dabei beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine 73-Jährige ist in Alfter-Witterschlick mit ihrem Wagen über einen offenen Gullyschacht gefahren, dessen Deckel Unbekannte offenbar vorher ausgehoben haben. Das Auto der Frau wurde dabei beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr die Autofahrerin am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Alfter-Impekoven, als sie einen lauten Knall hörte. Die Frau hielt an um zu sehen, woher der Knall kam. Dabei stellte sie fest, dass ihr hinterer Reifen platt war. Als sie später noch einmal zur Unfallstelle ging, bemerkte sie den offenen Gullydeckel und alarmierte die Polizei.