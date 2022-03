Brand in Alfter : Feuerwehr löscht brennende Gartenmöbel auf Balkon

Alfter Auf einem Balkon in Alfter-Impfekoven haben am Mittwochnachmittag Gartenmöbel gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Gebäude.

Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochnachmittag nach Alfter ausgerückt. Dort waren auf dem Balkon eines Hauses Gartenmöbel in Brand geraten, wie Michael Hesse, Pressesprecher der Feuerwehr, mitteilte. Diese war gegen 14.50 Uhr zu dem Brand am Ahrweg in Impekoven alarmiert worden. Bei Eintreffen der Wehrleute stellte sich heraus, dass die Möbel in Vollbrand standen, sodass die Feuerwehr die Alarmstufe erhöhte und weitere Einsatzkräfte an den Einsatzort schickte.