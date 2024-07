Ingenieur aus Alfter baut Synthesizer „Ich muss etwas machen, das an die Neunziger erinnert“

In dem kleinen Raum stehen Regale voller Elektronik, auf dem Boden stapeln sich Zettel mit Bestellungen. „Die Buchhaltung habe ich noch nicht gemacht“, sagt Frédéric Meslin lachend. In seinem kleinen Unternehmen in Alfter fertigt der 35-jährige Ingenieur Synthesizer in kleineren Formaten an. Seine elektronischen Instrumente sind etwa zwei Handflächen breit und sehr leicht. Seine Synthesizer verkauft und versendet Meslin in die ganze Welt.