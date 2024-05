Junge Menschen wollen sich engagieren Der Alfterer Jugendbeirat nimmt seine Arbeit auf

Daran will unter anderem die 14-jährige Alicia mitwirken. Die Oedekovenerin ist Schülerin der Ursulinen-Realschule in Bornheim-Hersel und war mit mehreren Klassenkameradinnen ins Rathaus gekommen. „Ich finde es cool, für eine Gemeinde etwas Gutes zu schaffen“, sagte sie. Eine Idee hat sie auch schon: Die Busverbindung zwischen Hersel und Alfter sollte besser werden. „Bisher ist es sehr umständlich“, so die Schülerin.