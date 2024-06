Alfterer Gremium wählt Führung Beim Jugendbeirat ist von „Null Bock“ gar nichts zu merken

Der 17-jährige Max freut sich auf seine neue Tätigkeit, Der Alfterer ist Schüler des Bonner Helmholz-Gymnasiums und in seiner Jahrgangsstufe, der Qualifikationsstufe Q1, Kurssprecher des Deutsch Leistungskurses. Für ihn stand von Anfang fest, dass er gerne den Vorsitz des Jugendbeirates übernehmen würde. „Denn ich kann gut mit Menschen und bin gut in der Kommunikation“, erzählte der Gymnasiast. Konkrete Projekte, die er in den nächsten Monaten angehen möchte, hat er noch nicht. „Denn das müssen wir erst einmal im Gremium besprechen und diskutieren“. Für seine Cousine kam die Leitung des Jugendbeirates von Anfang nicht in Frage, denn „ich sehe mich eher in der Rolle der Stellvertretung“, erklärte die 15-jährige Neuntklässlerin der Herseler Ursulinen Realschule. Sie war bereits mehrfach Klassensprecherin, zuletzt 2023, und das habe ihr immer großen Spaß gemacht, so Isa. Dass die beiden neuen Vorsitzenden in Zukunft viel Freizeit werden opfern müssen, befürchten beide nicht. Denn das hinge von der Anzahl der Projekte ab, die an sie herangetragen würden, so Max. Für Jüris gibt der Jugendbeirat Kindern und Jugendlichen nicht nur eine Stimme gegenüber Politik und Verwaltung, sondern hat auch eine politische Bildungsfunktion, denn „ich kann mir vorstellen, dass minderjährige Jugendliche bei künftigen Kommunalwahlen wählen dürfen“.