Kostenpflichtiger Inhalt: Bauvorhaben in Alfter : Großer Zuspruch für den Kampf um die Eiche

Anwohner des Strangheidgeswegs in Alfter kämpfen um den Erhalt der Eiche in ihrer Straße. Foto: Matthias Kehrein

Alfter Bürger in Alfter wollen einen Baum vor dem Fällen retten – und erhalten viel Zuspruch. Am Donnerstag steht für sie ein wichtiger Termin an.