Keine Feier wegen Corona : Familie startet Geburtstagsaktion für Alfterer Seniorin

Alfter Am Montag wird Ursula Moser, die in Alfter lebt, 100 Jahre alt. Da es aufgrund der Corona-Pandemie keine große Party geben kann, hat sich die Familie etwas überlegt. Und alle können mitmachen.

Eigentlich hätte am kommenden Montag groß gefeiert werden sollen. Schließlich wird Ursula Moser an diesem Tag stolze 100 Jahre alt. Mindestens 20 Familienangehörige wären zusammengekommen, sagt Gabriele Maria Becker, eine angeheiratete Enkelin der Seniorin. Wäre da nicht die Corona-Pandemie, die auch Feiern dieser Größenordnung nicht zulässt.

Früher den General-Anzeiger ausgetragen

Die Großmutter sei noch ziemlich rüstig, berichtet sie weiter. Viele Jahre habe sie in der Briefsortierung in der Bonner Hauptpost am Münsterplatz gearbeitet, und frühmorgens davor noch den General-Anzeiger in der Bonner City ausgetragen. Bis 2019 habe sie in der eigenen Wohnung gelebt.