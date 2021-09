Zwischenbericht : Alfter kommt bei Unwetter glimpflich davon

Alfter Geschäfte, Arztpraxen und Brücken können nach der Katastrophe weiter genutzt werden. 100 Schadensmeldungen sind bei der Gemeinde eingegangen.

23-stündiger Dauerregen am 14. und 15. Juli: Am Stühleshof fielen rund 118 Liter pro Quadratmeter, an der Gasstation in Oedekoven 104 Liter, im Kauten in Witterschlick 110 Liter und am Wasserwerk in Heidgen zirka 112 Liter. Die beiden Gemeindeflüsse Hardtbach und Alfterer Bornheimer Bach wie auch deren kleinere Zuflüsse nahmen die Wassermassen nicht mehr auf, es kam zu Ausuferungen und Überschwemmung mit Böschungsabbrüchen und Uferausspülungen.