Wassergebühren : Das Wasser in Alfter wird teurer

Wasser in Alfter wird teurer. Foto: picture alliance / dpa/Roland Weihrauch

Alfter Seit 2004 sind die Wasserpreise in Alfter konstant. Das wird sich nun ändern. Wie teuer es wird und was hinter der Erhöhung steckt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Träupmann

Auch in Alfter sollen nun die Preise für Wasserverbrauch und Wasserzähler steigen. Nachdem in der Dezember-Sitzung der Betriebsausschuss eine Vertagung des Tagesordnungspunktes beschlossen hatte, stimmten die Mitglieder mehrheitlich bei einer Gegenstimme (SPD-Ratsherr Hans Angrick) für eine Anhebung des Wasserpreises. Ab März soll dieser um 23 Cent von 1,30 auf 1,53 Euro pro Kubikmeter steigen. Auch für den Grundpreis werden Alfterer Bürger mit künftig 8,56 Euro monatlich (bisher: 6,96 Euro) brutto tiefer in die Tasche greifen müssen.

Ein durchschnittlicher Haushalt in Alfter muss über 50 Euro mehr zahlen

E-regio hatte auf Wunsch der Politik in den vergangenen Wochen 13 verschieden Kostenvarianten berechnet, mit der Beschlussempfehlung an den Rat kamen die Politiker der Stellungnahme von Kämmerer Nico Heinrich nach. Auf Antrag der Grünen wurde die Konzessionsabgabe an die Gemeinde auf 100.000 Euro gedeckelt. 2,18 Millionen Euro mehr Erlös wird das Wasserwerk damit künftig einnehmen, so dass wir „kostendeckend arbeiten können und die Rücklage steigen wird“, erklärte E-regio Fachmann Arnold Schmillen.

Laut seiner Berechnung gibt ein durchschnittlicher Haushalt mit drei Personen bei einem Verbrauch von 130 Kubikmetern im Jahr statt 264,29 Euro (brutto) nun 315,54 Euro (monatlich statt 22,02 Euro nun 26,29 Euro) aus. Für Heinrich ist diese Variante die ausgewogenste der vorgestellten Berechnungen. Denn Ziel sei es doch, das Wasserwerk und die Preisentwicklung stabil zu halten, Rücklagen für das Wasserwerk zu bilden, um weniger Darlehen für Investitionen aufnehmen zu müssen und zugleich mehr Einnahmen für den Gemeindehaushalt zu generieren als bisher.

Die erste Erhöhung des Wasserpreises in Alfter seit 2004

Es ist die erste Erhöhung des Wasserpreises seit 2004 und die des Grundpreises seit 2014. Aus dem Bauch heraus hofft Schmillen, dass die Erhöhung für die nächsten zehn Jahre die letzte sein wird in Alfter, allerdings hänge dies von der allgemeinen Entwicklung wie unter anderem der Inflation ab. Alfter liegt in der Belastung (Wasserverbrauch und Grundpreis) mit 2,42 Euro pro Kubikmeter damit auch künftig im Vergleich zu anderen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises immer noch immer unteren Drittel (Vergleich: Meckenheim: 2,34 Euro, Hennef: 2,72 Euro, Lohmar: 2,86 Euro, Bornheim: 3,54 Euro).

„Unser Ziel war im Dezember eine möglichst geringe Erhöhung. Deshalb wollten wir noch einmal eine genaue Aufstellung der Kosten. Wir wollen das Wasserwerk nachhaltig aufstellen“, begründete Thomas Krämer (CDU) die Zustimmung seiner Fraktion. Als stets kritisch bezeichnete Wilhelm Windhuis (Grüne) eine Preiserhöhung, allerdings „wollen wir den Bürger auch weiterhin mit Wasser versorgen und das impliziert Investitionen“.

Warum das Wasser in Alfter teurer wird