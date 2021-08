Florian Parkitny aus Alfter : Kostümbildner liefert Einblick in die Garderobe der Stars

Zur Person

Florian Parkitny, 32, in Bonn geboren und in Alfter aufgewachsen, absolvierte 2008 sein Abitur an der Europaschule in Bornheim. Nach einer beruflichen Findungsphase mit einem Praktikum als Künstler studierte Parkitny zwischen 2009 und 2013 Bildende Kunst in Köln, wechselte 2013 an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und machte 2016 seinen Bachelor of Arts in Kostümdesign. Neben vielen Projekten wie Studio Hamburg, Staatsoper oder Thalia Theater in Hamburg assistierte er an der Staatsoper Köln, bei den Salzburger Festspielen und der Berliner Staatsoper. Als Kostümbildner arbeitete er unter anderem mit Andrea Berg zusammen und begleitete Produktionen von Philipp Himmelmann.