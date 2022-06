Ausstellung im Alfterer Rathaus : Künstlerinnen zeigen Werke zu den Leitmotiven „Zaun“ und „Gäste“

Alfter „ZAUN..Gäste“ ist der Titel der neuen Ausstellung der Montagsmalerinnen im Alfterer Rathaus. Das erwartet die Besucher.

Es seien 15 Antworten auf die Frage, wie man dieses Thema umsetzen könne, sagt Eugenie Hellmann, Vorsitzende des Kulturkreises und Leiterin der Montagsmalerinnen. Herausgekommen sind Antworten etwa in Aquarellmalerei, in Acryl und Öl, aber auch Bleistiftzeichnungen und digitale, am Computer erstellte Kunstwerke. Letzteres sei eine positive Folge der Corona-Pandemie, sagt Hellmann.

Die positive Folge der Corona-Pandemie

Überhaupt hätten das Digitale und der Austausch über elektronische Medien den Künstlerinnen während der coronabedingten Einschränkungen sehr geholfen. Die Vorstellungen hinter den Begriffen „Zaun“ und „Gäste“ sind vielschichtig. So haben sich die Montagsmalerinnen etwa mit der Dichotomie Natur und Mensch beschäftigt oder die Situation von Flüchtlingen in den Blick genommen. Auch die Beschaffenheit von Grenzen und der Sinn von Grenzziehung finden in den Werken Ausdruck. Dazu betont Hellmann: „Ein Zaun ist nicht nur negativ zu sehen.“ Was sie damit meint, kann man im Rathaus bewundern.