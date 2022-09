Vorfall in Alfter : Autofahrer lag betrunken neben seinem Auto an der B56

Symbolfoto. Foto: dpa/Fabian Strauch

Alfter An der B56 in Alfter ist ein Mann entdeckt worden, der betrunken neben seinem Auto lag. Zuvor soll er über die A1 und A61 gefahren sein. An dem Fahrzeug wurden Unfallspuren entdeckt. Die Polizei bittet um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstagmittag gegen 12.55 Uhr einen Mann, der betrunken neben seinem Auto auf der B56 (Euskirchener Straße) in Alfter-Witterschlick lag. Sein Wagen zeigte Spuren eines Unfalls, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Polizei rückte daraufhin an die Stelle in Höhe des Buschkaulerwegs aus. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von zwei Promille. Die Beamten stellten keine Hinweise auf einen Unfall im unmittelbaren Umfeld fest. Sie gehen davon aus, dass der Mann von Köln aus über die A1 und die A61 nach Alfter gelangte. Vermutlich war er auf dem Weg in eine Leitplanke gefahren.

Die Polizei brachte den Mann in eine Klinik, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Auf der Fahrt schlug er dann einem Polizeibeamten ins Gesicht. Die Polizei nahm ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten nach Entnahme der Blutprobe in Gewahrsam.

Nachdem die Polizei den Führerschein beschlagnahmt hat und der Mann ausgenüchtert hatte, konnte der Mann die Wache am Donnerstagabend wieder verlassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Zeugen, die den Mann am Donnerstag in seinem schwarzen Hyundai beobachtet haben oder Hinweise zu einer möglichen Unfallstelle geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 oder per E-Mail unter VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

(ga)