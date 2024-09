Schüsse in Kiosk Mann schießt in Alfter mehrfach um sich

Alfter · Im Alfterer Zentrum hat am Mittwochmittag ein Mann mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. In dem Kiosk, in dem geschossen wurde, spielten sich dramatische Szenen ab.

18.09.2024 , 17:41 Uhr

Die Polizei untersucht den Tatort Am Herrenwingert in Alfter. Foto: Axel Vogel

Von Nicolas Ottersbach und Axel Vogel