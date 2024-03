Fehler beim Linksabbiegen Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 10 Uhr morgens wurde in Alfter ein 64-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt. Bei dem Versuch, links abzubiegen, soll er ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Laut Angaben der Polizei wollte der Zweiradfahrer vom Gielsdorfer Weg nach links auf den Bonner Weg abbiegen. Hierbei soll er die Vorfahrt einer 62-jährigen Autofahrerin missachtet haben. Bei dem Zusammenprall wurde der Mopedfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.