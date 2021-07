Hilfsaktion der Alfterer Awo : Moschee-Gemeinde stellt Raum für Spenden zur Verfügung

Alfter-Witterschlick Völlig überwältigt ist die Alfterer Awo von der Spendenbereitschaft für die Flutopfer, übt allerdings Kritik an der Gemeindeverwaltung. Der Bürgermeister weist das zurück.

Laut Awo gestaltete sich die Suche nach einem passenden Lager zunächst schwierig. „Wir sind enttäuscht, dass die Gemeinde Alfter sich, trotz eindringlicher Bitte an den Bürgermeister, nicht in der Lage sah, einen geeigneten Raum für das zwischenzeitliche Lagern und Sortieren der gespendeten Güter bereitzustellen“, sagt Awo-Vorsitzende Ute Reitler.

Auf Anfrage weist Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher die Kritik zurück. Wie er sagt, habe Reitlers Tochter die Nutzung der Witterschlicker Turnhalle angefragt. „Ich habe ihr dann erläutert, dass wir in diesen Sommerferien wegen der Folgen der Pandemie organisiert haben, dass die Turnhalle Witterschlick auch in den Sommerferien geöffnet bleibt, damit Kinder und Jugendliche hier wieder Sport treiben können“, so Schumacher. Das sei auch auf Verständnis gestoßen. Zudem habe die Awo keinen verbindlichen Termin nennen können, bis wann die Turnhalle wieder zur Verfügung stehen könnte. Auf seine Vermittlung hin sei das Problem dann durch die Moschee-Gemeinde gelöst worden, so Schumacher.

So oder so: „Ich bin begeistert von der freundlichen Hilfe des Kulturvereins und der MGV-Männer. Hier stehen die Menschen, egal welcher Herkunft und Religion, in der Not füreinander ein“, sagt Reitler. Jetzt könne die Awo in ihren Räumen die erst kürzlich wieder aufgenommene Seniorenarbeit fortführen.