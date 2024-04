Protest gegen Grundsteuererhöhung Bürgerinitiative startet nächste Kampagne gegen Alfters Bürgermeister

Die Bürgerinitiative, die die Abwahl von Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher fordert, lässt nicht locker. Am Mittwoch kündigten die Initiatoren des Abwahlbegehrens eine Neuauflage ihrer Initiative an. „Wenn die Verwaltung und die Ratsmehrheit glauben, den Protest von über 4000 Bürgern so einfach vom Tisch wischen zu können, haben sie sich getäuscht“, teilte Mitinitiator Gregor Andreas Geiger nach einem Treffen der Initiative mit. „Wir starten in Kürze mit einer neuen Kampagne“, ergänzte Thomas Hildenbrandt. Das bedeutet: Es werden erneut Unterschriften gesammelt.