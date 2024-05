Ausstellung der Montagsmaler in Alfter Wenn Kunst sich beim Machen ganz unerwartet entwickelt

Für die Bilder und Skulpturen wurden verschiedene Techniken und Gestaltungsvarianten verwendet, zum Einsatz kamen auch Computer und Handy. „Nichts ist statisch, alles ist in Bewegung, auch die Farbe“, erzählt die 76-jährige Hellmann, die 1998 die Gruppe Montagsmaler gegründet und seitdem zahlreiche Ausstellungen in der Region organisiert hat. Sie selbst stellt mehrere abstrakte und realistische Bilder in Acryl aus, auf denen Haare fliegen oder Pferde mit wehender Mähne durchs Bild streifen. Die Farbe hat sie per Spachtel auf das jeweilige Bild „geworfen“. Diese ist dann zerlaufen, dabei „entwickelt sich das Bildthema“, schmunzelte Hellmann. Auf ähnliche Weise sind auch Viktoria Patzke zwei Werke entstanden. Patzke ist seit zwei Jahren in der Künstlergruppe aktiv, mit 27 Jahren die Jüngste und das „Kücken“ der Truppe. Das Bild „Die Lava fließt ins Bild“ sollte ursprünglich eine Blumenlandschaft werden, aber „aufgrund des Farbverlaufs und der Formen ähnelte es eher einem Unterwassergestein. Die Fantasie bewegt die Kunst und ihre Interpretation“, erklärt Patzke. Ihr persönliches Highlight sind die am Computer hergestellte Kreaturen, die in leuchtend roten und blauen Farben schwimmende Unterwassernixen repräsentieren.