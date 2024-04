Personalmangel und Notbetreuung Alfterer Eltern fordern Runden Tisch zum Notstand in ihrer Kita

Alfter-Oedekoven · Einen Hilferuf an Politik und Kommunen haben sie bereits per Brief verschickt. Doch weil die Elternschaft der Kita „Sterntaler“ in Alfter-Oedekoven keinen Ausweg aus den gravierenden Einschränkungen in ihrer Kita sieht, schlägt sie jetzt einen anderen Weg ein.

Fordern einen Runden Tisch: Die Elternschaft der Kita „Sterntaler“ in Alfter-Oedekoven will die Auswirkungen des Fachkräftemangels nicht länger hinnehmen. Foto: Axel Vogel

Von Antje Jagodzinski Redakteurin Vorgebirge