Bildung in der Region Bonn/Rhein-Sieg Bauarbeiten für das zweite große Schulprojekt in Alfter könnten bald starten

Die quasi unendliche Geschichte des Bauvorhabens der Freien Christlichen Schulen Bonn/Rhein-Sieg (FCSB) könnte bald ein Ende finden. Im März 2015 waren die FCSB mit ihrem Vorhaben an die Öffentlichkeit gegangen, am Klostergarten in Oedekoven einen Schulcampus zu bauen. Der erste Spatenstich sollte 2016 erfolgen, die Verantwortlichen der Schule hofften auf einen Einzug im Jahr 2018. Jetzt, Mitte Juni 2023, steht ein entscheidender politischer Beschluss an, damit die Bauarbeiten überhaupt irgendwann beginnen können.