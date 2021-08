Engagierte Bürger helfen : Olsdorfer Weg in Alfter ist wieder verkehrssicher

Alfter-Reparatur landwirschaftlicher Weg in Olsdorf, Op dem Fürdel, Alfter (hinter Hochschule am Johannishof). v.l. Horst Gülly, Ralf Göbel, Ralph Kriechel. Foto: Matthias Kehrein

Alfter Mit Hublader, Traktoren und Anhängern beseitigen die Anlieger Starkregenschäden. Heimatverein und engagierte Bürger packen dabei gemeinsam mit an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Träupmann

Die Folgen des Starkregens sind im Alfterer Ortsteil Olsdorf auch drei Wochen nach der Katastrophe auf der einen oder anderen Wegstrecke immer noch zu sehen. So auch bis zum Wochenende auf einem landwirtschaftlichen Weg, der von Olsdorf über den Fürdel zum Sportplatz führt. Tiefe Furchen hatte der Wasserlauf gezogen, sodass Spaziergänge in den vergangenen Wochen nicht ungefährlich waren. Den dort als Wegbefestigung aufgelegten Kies hatten die Wassermassen Mitte Juli fast komplett talwärts in die Olsdorfer Straßen bis zum Tonnenpütz gespült.

Reparatur auf 1000 Metern Strecke

Für den Heimatverein Alfter um den Vorsitzenden Georg Melchior und einige Olsdorfer Bürger ein unhaltbarer Zustand. Und so machten sich elf Männer und Frauen am Samstag an die Arbeit. Sie haben die rund 1000 Meter lange Strecke mit dem von der Gemeinde wieder eingesammelten und am Sportplatz zwischengelagerten Material aufgefüllt und damit verkehrssicher gemachen.

Diese tatkräftige Unterstützung nimmt die Gemeinde Alfter denn auch ausgesprochen gerne an, da „der Bauhof momentan sehr viele Einsatzstellen hat, die wir nach Dringlichkeit abarbeiten. Dazu kommt, dass wir durch Hochwasser-Betroffene immer noch Personalmangel haben“, erklärte Gemeindeprecherin Maryla Günther.

Arbeitsteilung im Akkord

Für die Ehrenamtlichen war das Hilfsprojekt eine Selbstverständlichkeit. „Wir fühlen uns für den Weg mitverantwortlich. Denn wir besitzen auf der Rückseite des Johannishofes eine kleine Grundstücksfläche mit dem Aussichtspunkt Op dem Fürdel“, erklärte Melchior. Und so hatten er und seine Mitstreiter nicht nur einen Hublader am Sportplatz positioniert, sondern auch Trekker samt Anhänger, Schaufeln und Harken mitgebracht. Fünf Stunden lang haben die Traktorfahrer Melchior, Jürgen Reis und Heinz Kreutzberg unzählige Fuhren auf- und entladen, um dann – mangels Wendemöglichkeit – eine Runde um den Alanus-Campus zu drehen und Nachschub zu holen.