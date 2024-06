Neue Aktion angekündigt Das plant die Bürgerinitiative zur Abwahl des Alfterer Bürgermeisters

Mitte April hatte es die Bürgerinitiative „Alfter gegen Grundsteuererhöhung“ angekündigt, nun wird es in die Tat umgesetzt: ein zweites Abwahlbegehren gegen Bürgermeister Rolf Schumacher. Das teilten Vertreter der Bürgerinitiative am Montag mit. Allerdings soll es dieses Mal wohl keine Stände in den Ortsteilen geben.