In versteckten Kellerräumen in Alfter : Polizei findet bei Durchsuchung rund 70 Marihuanapflanzen

Mehr als 70 Marihuanapflanzen und mehr als ein Kilogramm Drogen wurden bei einer Durchsuchung in Alfter gefunden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / ABIR SULTAN/d/ABIR SULTAN

Alfter Die Polizei Bonn hat am Montag bei einer Hausdurchsuchung in Alfter zahlreiche Drogen und Bargeld aus mutmaßlichen Drogengeschäften gefunden. In versteckten Kellerräumen fanden die Ermittler zudem rund 70 Marihuanapflanzen.



Am Montag durchsuchte die Bonner Polizei ein Haus in Alfter nach Drogen. Dabei wurden die Ermittler auch fündig, wie die Polizei Bonn am Mittwoch mitteilte. In den Räumlichkeiten stellten sie mehr als ein Kilogramm Marihuana, fast ein halbes Kilogramm Amphetamine und 5.000 Euro Bargeld, die mutmaßlich aus Drogenverkäufen stammen sollen, sicher.

Womit die Drogenfahnder nicht gerechnet hatten, waren zwei versteckte Kellerräume im Haus. Die Zugänge waren unter einem Bett und unter einem Teppich verborgen. In den Geheimräumen trafen die Ermittler auf insgesamt rund 70 Marihuanapflanzen, die daraufhin ebenfalls sichergestellt wurden.

Die zwei im Haus angetroffenen Männer im Alter von 38 und 45 Jahren wurden zunächst in Gewahrsam genommen, konnten aber aufgrund fehlender Haftgründe nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Sie müssen nun mit einem größeren Ermittlungsverfahren rechnen.

