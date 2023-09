Nach dem Großeinsatz in Alfter Polizei hat erste Erkenntnisse zum Feuer am Görreshof

Nach dem Brand mehrerer Scheunen eines landwirtschaftlichen Anwesens in Alfter dauern die Ermittlungen zur Brandursache noch an. Das teilte der Bonner Polizeisprecher Michael Beyer auf Anfrage des General-Anzeigers mit. „Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung“, so Beyer weiter. Einhundertprozentig ausschließen könne die Polizei dies aber noch nicht.