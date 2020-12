Fahren unter Drogeneinfluss : Polizei stoppt 20-Jährigen Autofahrer in Alfter

Polizei stoppt 20-Jährigen Autofahrer in Alfter

In Alfter hat die Polizei einen 20-jährigen Autofahrer kontrolliert. (Symbolfoto) Foto: DPA (Symbolfoto)

Alfter Die Bonner Polizei hat in Alfter einen 20-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei hat sich der Verdacht ergeben und bestätigt, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand.

In Alfter-Impekoven hat die Bonner Polizei am Montagabend einen 20-jährigen Autofahrer kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, war ihnen der Mann in seinem Kleinwagen auf dem Ahrweg mit überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen.