Wechsel in der evangelischen Kirchengemeinde : Alfter sagt auf Wiedersehen zu Pfarrer Fermor

Alfter Er brachte mit Musikgottesdiensten mehr als 100 Besucher in die evangelische Kirche in Alfter. Doch nun geht es für Pfarrer Rafael Fermor in Bonn weiter. Die Gemeinde verabschiedete den Seelsorger angemessen.

Der Kirchraum am Herrenwingert in Alfter ist von der Abendsonne durchflutet, als Pfarrer Rafael Fermor den Musikgottesdienst zu seiner Entpflichtung eröffnet. Zu Beginn stimmen Bruder Gotthard Fermor am Klavier und Jürgen Hiekel am Saxophon „Summertime“ von Ira & George Gershwin an. Ein Anfang, der symbolhaft für die theologischen Arbeit des Pfarrers steht. Nach gut acht Jahren verlässt er die evangelische Gemeinde in Alfter und tritt nahtlos seinen Dienst in Bonn-Mitte im Schulpfarramt der Liebfrauenkirche und als Seelsorger für die Kreuzkirche an. „Neben den traditionellen Formaten in der Liturgie, wollte ich auch immer neue Elemente integrieren“, beschreibt Pfarrer Fermor seinen ursprünglichen Ansatz. Und so findet man zwischen Gloria und Kyrie auch „Love Supreme“ von John Coltrane oder „Love Is All Around“ von Wet Wet Wet.