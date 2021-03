Zentrale Abschlussprüfung : Alfterer Schülerin startet Petition gegen Abschlussprüfung

Alfter Die 15-jährige Ursulinen-Schülerin Letizia Brill will mit einer Petition die Zentrale Abschlussprüfung (ZAP) der zehnten Klassen verhindern. Mehr als 1000 Unterzeichner stimmen ihr bereits zu.

Die Zeit wird knapp: Ende Mai sollen in den zehnten Klassen der NRW-Schulen durch ein zentrales Prüfungsverfahren mit landeseinheitlichen Aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch die Abschlussprüfungen stattfinden. Letizia Brill (15) aus Alfter, Schülerin an der Erzbischöflichen Ursulinenschule in Hersel, findet das ungerecht und will das mit einer Petition verhindern.