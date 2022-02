Impfungen gegen das Coronavirus : So lief der erste Impf-Tag in der Alfterer Sonnen-Apotheke

Ute und Ulrich Köhn führen die Sonnen-Apotheker in Alfter. Foto: Stephan Faber

Alfter Zu den Apotheken, in denen sich Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen können, gehört seit Samstag auch die Sonnen-Apotheke in Alfter. So lief der erste Tag.