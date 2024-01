Radverkehr im Rhein-Sieg-Kreis Darum ist ein Teil der Radpendlerroute seit zwei Wochen gesperrt

Die Botschaft war klar: „Die Radpendlerroute wird durch die Radfahrenden angenommen.“ So steht es in einer Mitteilung der Gemeinde Alfter. Und weiter: „Die Einrichtung der Radpendlerroute wirkt sich positiv sowohl auf die Zahl der Radfahrten als auch auf die Streckenwahl der Radfahrenden aus.“ Als Beleg dafür führt die Gemeinde die Auswertung von Radverkehrsmessungen an, die von Ende Juni bis Mitte Dezember erfolgten (siehe Info-Kasten).