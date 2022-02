Fahrzeug beschädigt : Unbekannte hoben Gullydeckel in Alfter aus

Alfter In Alfter haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Gullydeckel ausgehoben und auf der Straße „Stühleshof“ platziert. Ein 43-jähriger Mann, dem dies zu spät auffiel, beschädigte dadurch sein Fahrzeug.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Alfter einen Gullydeckel ausgehoben und diesen auf der Straße „Stühleshof“ in Höhe der gleichnamigen Bushaltestelle platziert. Wie die Polizei am Montag erläuterte, fuhr in dieser Folge ein 43-jähriger Mann, der am Samstagmorgen gegen 5.10 Uhr mit seinem Kleintransporter in Richtung der Pelzstraße unterwegs war, über den Gullydeckel und beschädigte dadurch sein Fahrzeug.