In Alfter und Bornheim : Unbekannte schlagen Scheiben von geparkten Autos ein

Bonn Sechs Autos sind in Alfter und Bornheim-Roisdorf in der Nacht zu Montag von Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag am Schlossweg und am Herrenwingert in Alfter die Seitenscheiben von fünf Autos eingeschlafgen. Etwa zeitgleich wurde auch in Bornheim-Roisdorf auf der Brunnenallee ein Auto auf die selbe Art aufgebrochen.