Erstes Treffen nach der Pandemie : Die Freundschaft zwischen Alfter und Châteauneuf ist stärker als Corona

Alfter Am 1. September 1979 unterzeichneten Vertreter der Gemeinden Châteauneuf-sur-Charente und Alfter die Urkunde über eine Partnerschaft, die bis heute hält. Beim ersten Treffen nach der Pandemie sollen die Grundlagen für die Zukunft dieser Partnerschaft festgelegt werden.

Alfters Bürgermeister Dr. Rolf Schumacher begrüßte seinen Amtskollegen Jean-Louis Levesque dazu im perfekten Französisch. „Endlich kann ich wieder eine Delegation unserer Freunde aus Frankreich hier willkommen heißen“, drückte er seine Freude in einer kurzen bilingualen Ansprache am Freitagmorgen vor dem Rathaus in Alfter-Oedekoven. Denn: „Vieles ist in den letzten Jahren passiert. Merkel ist weg und Macron wurde wiedergewählt.“

Sprach- und Textnachrichten führten die Freundschaft virtuell fort

Über diese und andere Ereignisse habe man sich während der Coronazeit in Sprach- und Textnachrichten immer wieder ausgetauscht und so die Deutsch-Französische Freundschaft virtuell fortgeführt. Nun traf man sich wieder persönlich. Neben dem ehrenamtlichen Bürgermeister Levesque und seiner Frau Cécile waren der Beigeordnete Bernard Lafaye, dessen Ehefrau sowie drei weitere Personen aus Châteauneuf-sur-Charente angereist. Levesque dankte den Menschen aus Alfter für den herzlichen Empfang und verwies auf die Kraft der langjährigen Partnerschaft: „Stärker als Corona ist die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Alfter und Châteauneuf.“

Und dafür nimmt man auch einiges auf sich. So dauerte die mit rund 1000 Kilometern ohnehin nicht kurze Anreise aus Frankreich am Mittwoch deutlich länger als geplant. Eines der Fahrzeuge blieb mit einer Panne auf halber Strecke liegen. Trotzdem ließ es sich Schumacher nicht nehmen, die Gäste noch spät nach Mitternacht in Alfter in Empfang zu nehmen und auf die Unterkünfte für die kommenden Tage zu verteilen. Von dort ging es am Feiertag mit Fahrrädern auf die Apfelroute. Ein Programmpunkt, der großes Interesse bei den französischen Besucherinnen und Besuchern weckte. Schließlich laufen derzeit auch im Département Charente die Planungen für den Ausbau des Radtourismus auf Hochtouren.