Unfall in Alfter Zwei Pkw kollidieren auf Hauptstraße in Witterschlick

Alfter-Witterschlick · Am Freitagnachmittag sind auf der Hauptstraße in Witterschlick zwei Autos in Höhe einer Kreuzung kollidiert. Ein Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Teil der Hauptstraße war zwischenzeitlich gesperrt.

08.09.2023, 17:08 Uhr

Am Freitagnachmittag sind zwei Pkw auf der Hauptstraße in Aflter-Witterschlick miteinander kollidiert. Foto: Axel Vogel





Gegen 15 Uhr am Freitagnachmittag sind in Alfter zwei Autos zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde schwer verletzt und musste von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut den Angaben der Einsatzleitung vor Ort sind die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung Hauptstraße/Ecke Duisdorfer Straße im Alfterer Ortsteil Witterschlick kollidiert. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab, so dass der betroffene Abschnitt der Hauptstraße in beide Richtungen komplett gesperrt werden musste. Inzwischen ist die Straße wieder freigegeben. Neben dem Abtransport der stark beschädigten Fahrzeuge müssen die Kräfte der Feuerwehr zudem auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn beseitigen, so Michael Hesse von der Feuerwehr Alfter.

(ga)