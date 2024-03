Beliebter Spielplatz in Alfter Vandalismusschaden im Jakob-Wahlen-Park repariert

Im vergangenen Jahr hatten weiterhin unbekannte Menschen das alte Balancierseil aus Kokosfasern zerstört. „Sie haben angefangen, daran herum zu schnitzen“, so Melchior. Und wenn so ein Seil an einer Stelle kaputtgehe, sei der Zerstörungsprozess nicht mehr aufzuhalten gewesen. Im vergangenen Oktober wurde das alte Seil entfernt. Das neue besteht laut Melchior aus anderen Materialien und soll länger halten. „Wir hoffen, dass sich nicht wieder irgendwelche Leute daran zu schaffen“, so Melchior.