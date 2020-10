Feuerwehreinsatz in Alfter : Vermeintliches Feuer entpuppt sich als verbranntes Essen

Feuerwehreinsatz in Alfter

In einer Senioreneinrichtung in Impekoven brannte Essen auf einem Herd. (Symbolfoto) Foto: dpa

Alfter-Impekoven Sirenen waren zu hören, zahlreiche Einsatzkräfte aus Alfter und Duisdorf rückten nach Impekoven aus. Glücklicherweise konnten sie schnell wieder abziehen.

Zu einem vermeintlichen größeren Feuer sind die Alfterer und Duisdorfer Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einer Senioreneinrichtung an der Impekovener Hauptstraße ausgerückt. In der ganzen Gemeinde Alfter waren Sirenen zu hören und sorgten für große Aufregung.