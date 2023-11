Nach dem Feuerwehreinsatz in Alfter Verursacher des verschmutzten Kanals von Behörden ermittelt

Alfter · Was als Gasgeruch gemeldet wurde, entpuppte sich als Fall für die Behörden. Am vergangenen Freitag schwamm Öl in einem Kanal in Alfter. Jetzt kann der Rhein-Sieg-Kreis einen Ermittlungserfolg melden.

01.11.2023, 16:42 Uhr

Einsatz am vergangenen Freitag: Um eine Probe zu entnehmen, seilte sich ein Feuerwehrmann in den Kanal ab. Foto: Axel Vogel

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

