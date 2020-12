Feuer in Volmershoven-Heidgen : Brand in Alfter sorgt für starke Rauchentwicklung

Brand in Alfter sorgt für starke Rauchentwicklung

Feuer in Volmershoven-Heidgen

Alfter Ein Feuer in Alfter sorgt zurzeit für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Durch den Brand gibt es eine starke Rauchentwicklung.

In Alfter gibt es aktuell aufgrund eines Gebäudebrands eine starke Rauchentwicklung. Nach ersten Informationen brennt ein Dachstuhl in Volmershoven-Heidgen. Demnach befinden sich in dem Wohngebäude keine Menschen und niemand wurde verletzt.