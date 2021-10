Ein Herz für Tiere : Pferdefreundin aus Volmershoven züchtet kleine Shetlandponys

Minishetlandponys

Laut Wikipedia waren Minishetlandponys, die ein maximales Stockmaß von 87 Zentimetern aufweisen dürften, beispielsweise bereits in der königlichen Zucht der britischen Königin Victoria bekannt. Die ältesten Zuchthengste der Minishetlands ließen sich bis 1871 zurückverfolgen.

Als wohl berühmteste Zuchtlinien werden die der Marshwood in England und Mury-Marais in Belgien genannt. Mittlerweile sei diese besondere Pony-Rasse vor allem in Großbritannien, den Niederlanden und in Deutschland verbreitet. Eine besondere Züchtung in den USA nennt sich American Miniature Horse.