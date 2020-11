Alfterer Lokalgeschichte : Der Vorgebirgsrebell Wilhelm Maucher erhält eine Gedenkstätte

Alfter. Die Überraschung war groß, als das Grab der Lokalberühmtheit abgeräumt wurde. Bald wird der Vorgebirgsrebell aber wieder präsent sein, dank engagierter Menschen aus Alfter – und Maucher selbst.

Maucher, der bekannte Landwirt, Pazifist und Erfinder des Brombeerweins Rebellenblut, war am 11. November 1993 im Alter von 90 Jahren gestorben und wenige Tage später beigesetzt worden. Dass an ihn nun erinnert wird, hatte der Alfterer noch selbst in die Wege geleitet. „Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gemeindeverwaltung, vertreten durch Gemeindedirektor Bodo Kerstin, und Wilhelm Maucher vom 24. August 1992, kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung gegenüber Wilhelm Maucher nach, indem sie das Grab nicht in eine neue Nutzung gibt“, sagt Gemeindesprecher­in Maryla Günther. Die Grabstätte werde als Gedenkort erhalten, wie von Maucher persönlich gewünscht und mit ihm abgesprochen.