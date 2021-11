Bauarbeiten am Wassernetz : Wasser in Alfter könnte bis Ende März nach Chlor riechen

Alfter Wegen Bauarbeiten muss das Wasser in Alfter bald gechlort werden. Noch bis Ende März könnte es nach Chlor riechen. Gesundheitlich sei das völlig unbedenklich, teilt die Stadt mit.

Das Wasser in Alfter könnte die nächsten Monate leicht nach Chlor riechen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Aufgrund von Bauarbeiten am Wassernetz des Wahnbachtalsperrenverbandes kommt es bis Ende März 2022 zu einer veränderten Zusammensetzung des Trinkwassers in den Bereichen Alfter Nord und Mitte. In diesem Zusammenhang steigt die Wasserhärte leicht an. Mit dem höheren Kalkgehalt wird auch ein höherer Chlorgehalt nötig.