Produkte aus Alfter und der Region Das bietet der neu gestaltete Hofladen des Naturhofs Wolfsberg

Es ist quasi das erfolgreiche Ende einer langen Reise. Fünf Jahre haben Christiane Niemeyer und ihr Bruder Benedikt Mager an der Vergrößerung und Neugestaltung ihres Hofladens an der Raiffeisenstraße in Witterschlick gearbeitet. Grundstücke mussten gekauft, die Baugenehmigung erhalten und letztlich um- und neu gebaut werden.