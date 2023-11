Feuerwehr im Einsatz Zwei Verletzte nach Hüttenbrand in Alfter-Witterschlick

Am Donnerstagnachmittag hat ein Brand eines hölzernen Anbaus im Klausenweg in Alfter-Witterschlick zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfter, Michael Hesse, am Abend mitteilt, seien gegen die Löschgruppen Witterschlick und Impekoven 16.40 Uhr zum Brandort alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Schuppen, der unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt, bereits in Vollbrand.