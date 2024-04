Einsatz am Kottenforst Feuer bei Gartenhausbrand in Witterschlick schlug auf Bäume über

Am Dienstag gegen 12.45 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand an der Bonner Stadtgrenze zu Witterschlick am Kottenforst-Waldville ausgerückt. Nach Angaben des Pressesprechers der Feuerwehr Alfter, Michael Hesse, stand bei Eintreffen der Kräfte eine Gartenlaube eines Wohnhauses vollständig in Brand. Die Flammen waren auch schon auf mehrere Bäume, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, übergeschlagen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte rechtzeitig verhindern. Die Brandursache sei bislang unklar.