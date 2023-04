B56 in beide Richtungen wieder frei Motorradfahrer nach Unfall bei Alfter-Witterschlick lebensgefährlich verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr hat es auf der B56 bei Alfter Witterschlick einen Verkehrsunfall gegeben. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der 28-jährige Motorradfahrer in Richtung Swisttal-Buschhoven unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung Schmale Allee rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Ampelanlage fuhr. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.